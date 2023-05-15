Підготовка до старту нового сезону «Голосу країни» у розпалі, нарешті розкрито ім’я першого зіркового тренера.

Новий сезон «Голосу країни», нагадаємо, стане вже 13-м. У минулому, 12-му сезоні «Голосу країни», зірковими тренерами були Потап, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчуук, а також Олександра Заріцька із меценатом Анатолієм Мацолою.

Кастинги потенційних учасників «Голосу країни-13» ще тривають і завершаться 31 травня. Тож глядачам доводиться тільки здогадуватись, кого вони побачать на екранах. Тримали творці «Голосу країни-13» і інтригу стосовно імен тренерів. Глядачі неодноразово висловлювали бажання, щоб це були Тіна Кароль і Дан Балан. Чи почують їх продюсери «Голосу» поки секрет, але одна таємниця вже розкрито.

Так, стало відомо, що одне з крісел тренерів займе співачка Юлія Саніна.

«У одне з червоних крісел сяде рок-діва, self-made woman та одна з найуспішніших співачок України Юлія Саніна. Юлія зазначає, що у 13-му сезоні шукатиме самобутніх, креативних виконавців, які пишуть та виконують власні пісні», - повідомили в команді «Голосу країни-13».

За словами Саніної, вона шукатиме голос, який змусить глибоко відчувати.

«Чекаю на яскравих особистостей, яким є що сказати світу. Авторів власних пісень, яскраві гурти. Бути українським артистом сьогодні - це місія, тому чекаю на справжні таланти», - звернулася Саніна до потенційних учасників «Голосу країни-13».

У свою чергу шанувальники «Голосу країни» зустріли новину про Юлію Саніною справжніми оваціями. Глядачі вже давно просили, щоб Саніна стала тренером "Голосу".

«Це прекрасна новина»,

«Нарешті дочекалися»,

«Нарешті буде сенс дивитись цей конкурс», «Нарешті»,

«Юля, ти головний реаніматолог цього шоу»,

«Круто», «Головне, щоб Потапа не було», «Тепер треба ще й Тіну», - пишуть користувачі соцмереж.

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