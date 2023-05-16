Одним із міст, де у гурту "KAZKA" на 14 травня було заплановано концерт, стала Гаага.

Популярний український гурт "KAZKA" зараз гастролює світом зі своїм концертним туром. Днями артисти приїхали до Нідерландів, де промовисто звернулися до російського диктатора. До того ж гурт відвідав шелтер, де зараз мешкають українські біженці. Кадрами солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька поділилася в Інстаграм.

У шелтері зараз мешкає багато українських дітей зі своїми дітьми, а також люди похилого віку, яким довелося залишити рідну країну через вторгнення росії. Як розповіла солістка гурту "KAZKA" Зарицька, діти влаштували сюприз для музикантів.

Зокрема, під час візиту артистів, діти заспівали відомі хіти гурту "KAZKA", що дуже зворушило знаменитостей. Після цього біженці нагодували колектив традиційними українськими стравами.

"Потім нас пригостили смачними котлетами на кухні. Дякую за остримість, дуже сподіваюся, що всі, хто був змушений залишити свої будинки, повернеться до безпечної та вільної України", - поділилася Олександра Зарицька.

Також гурт "KAZKA" побував на місці, де будують багатоквартирні житлові будинки, де проживатимуть українські біженці. Причому, абсолютно безкоштовно. Олександра Зарицька розкрила, що квартири невеликі, але мають усі зручності, які потрібні людині.

До того ж маленька фанатка музикантів полонила серце солістки. Як написала Олександра Зарицька: "Це маля просто полонило моє серце". Співачка взяла дівчинку на руки. Малятко немов білокурий ангел.

До того ж, музиканти зробили промовисте фото з українським прапором на тлі будівлі суду з плакатом у руках. Зірки закликали російського диктатора якнайшвидше приїжджати до Гааги.

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