Одним из городов, где у группы "KAZKA" на 14 мая был запланирован концерт, стала Гаага.

Популярная украинская группа "KAZKA" сейчас гастролирует по миру со своим концертным туром. На днях артисты приехали в Нидерланды, где красноречиво обратились к российскому диктатору. К тому же группа посетила шелтер, где сейчас живут украинские беженцы. Кадрами солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая поделилась в Инстаграм.

В шелтере сейчас живет много украинский детей со своими детьми, а также люди преклонного возвраста, которым пришлось покинуть родную страну из-за вторжения россии. Как рассказала солистка группы "KAZKA" Зарицкая, дети устроили сюприз для музыкантов.

В частности, во время визита артистов, дети спели известные хиты группы "KAZKA", что очень растрогало знаменитостей. После этого беженцы накормили коллектив традиционными украинскими блюдами.

"Потом нас угостили вкусными котлетами на кухне. Спасибо за гостреприимство, очень надеюсь, что все кто был вынужден покинуть свои дома, вернется в безопасную и свободную Украину", - поделилась Александра Зарицкая.

Также группа "KAZKA" побывала на месте, где строят многоквартирные жилые дома, где будут проживать украинские беженцы. Причем абсолютно бесплатно. Александра Зарицкая раскрыла, что вартиры небольшие, но имеют все удобства, которые необходимы человеку.

К тому же маленькая фанатка музыкантов полонила сердце солистки. Как написала Александра Зарицкая: "Эта малышка просто полонила мое сердце". Певица взяла девочку на руки. Малышка словно белокурый ангел.

Ко всему прочему, музыканты сделали красноречивое фото с украинским флагом на фоне здания суда с плакатом в руках. Звезды призвали российского диктатора поскорее приезжать в Гаагу.

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