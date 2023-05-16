Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник показав, як він виглядав у глибокому дитинстві. Зірка опублікував кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише роботою, а й особистими кадрами.
"Оля та Гриша", - написав під фото ведучий "Холостяка" Григорій Решетник.
Варто зазначити, що ведучий "Холостяка" Григорій Решетник у такий спосіб вирішив присвятити посаду своїй мамі. Зірка зробив також публікацію профілі, де звернувся до неї.
"Мамо, люблю тебе сильно, тому що ти найкраща. Завжди посміхайся і будь щаслива. Мами – це святі жінки для кожного і кожної. Живіть у мирі та радості!", - написав ведучий "Холостяка" Григорій Решетник у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:
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"Мама так добре. Виглядає дуже класно) здоров'я вам і вашій мамі)";
"Дякую мамі за чарівну усмішку тому що продовження її у сина зачаровує весь світ";
"З Днем Матері Вашу матусю! Коли діти щасливі, матусі вдвічі щасливі! Тож Божого благословення Вашій родині";
"Здоров'я, сил та втілення всіх мрій вашій чудовій мамі";
"Особлива подяка тим матерям, чиї діти зараз захищають нашу країну від орди. Низький уклін, який виростив таких мужніх дочок та синів України".
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