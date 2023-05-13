На своей странице в Instagram Кристина Решетник решила выразить восхищение украинскими дизайнерами и первой леди Еленой Зеленской, но неожиданно нарвалась на шквал критики.

"Этот лук я выбрала на Новый год. И тогда получила множество комплиментов. А на днях все восхищались этим образом Елены Зеленской на коронации короля в Великобритании. Очень радует, что это наряды от нашего украинского дизайнера, талантливой Кати Сильченко 😘 Украинские женщины еще раз доказывают, что они самые элегантные, мудрые, талантливые и выносливые 🫶", - написала жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника под сравнительными фото себя и Елены Зеленской в ​​одинаковых пальто.

Григорий Решетник в комментариях поддержал жену, написав: "Безупречные 💐". Но многие подписчики не оценили сравнение жены ведущего и Елены Зеленской, поэтому они выразили Кристине Решетник свое недовольство:

"Взгляд в деталях, подол Вашего пальто сделан очень неаккуратно(так показывает фото). Сравнивать себя с первой леди…должна быть субординация. Мы живем в непростое время, многим не хватает воспитанности, а тщеславия не занимать";

"Разница в том, что в глазах первой леди боль, а у Вас лук";

"Думаю, цель этого поста не показать, какие у нас элегантные женщины или талантливые дизайнеры, а продемонстрировать себя, сравнивая с Еленой Зеленской".

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Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

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