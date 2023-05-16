Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник показал, как он выглядел в глубоком детстве. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только работой, но и личными кадрами.

"Оля и Гриша", - написал под фото ведущий "Холостяка" Григорий Решетник.

Стоит отметить, что ведущий "Холостяка" Григорий Решетник таким образом решил посвятить пост своей маме. Звезда сделал также публикацию профиле, где обратился к ней.

"Мамочка, люблю тебя сильно, потому что ты самая лучшая. Всегда улыбайся и будь счастлива. Мамы – это святые женщины для каждого и каждой. Живите в мире и радости!", - написал ведущий "Холостяка" Григорий Решетник в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:

"Мама так хорошо. Выглядит очень классно) здоровье вам и вашей маме)";

"Спасибо маме за волшебную улыбку потому что продолжение ее у сына очаровывает весь мир";

"С Днем Матери Вашу мамочку! Когда дети счастливы, мамочки вдвое счастливы! Так что Божьего благословения Вашей семье";

"Здоровья, сил и воплощения всех мечтаний вашей замечательной маме";

"Особая благодарность тем матерям, чьи дети сейчас защищают нашу страну от орды. Низкий поклон, вырастивший таких мужественных дочерей и сыновей Украины".

Последние новости Украины:

Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника нарвалась на критику из-за сравнения с Еленой Зеленской

А еще Politeka сообщала, что двухлетний сын Решетника познакомил родителей со своей невестой

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, как тренируется



