Дружина Юрія Ткача із "Квартал 95" Вікторія поділилася кадрами, де показала доньку. Танцівниця опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"І вже волосся закриває плечі,
І лінії обличчя не такі дитячі,
Інколи думки, що збивають з ніг,
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І в кожному із захоплень ставить цілі,
Бажання всі змістили свій курсор.
Домовитися згодом неможливо,
Вже майже дев'ять років поспіль,
Молю його призупинити швидкість,
А він на томство пливе лише швидше", - написала дружина Юрія Ткача із "Квартал 95" Вікторія.
Фанати поставили понад тисячу лайків дружині Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторії та написали коментарі:
"Головне здорова, щаслива і в обіймах батьків! Та тримати! Ви найкращі! Все буде добре!";
"Відео кохання".
Варто зазначити, Вікторія - дружина Юрія Ткача із "Квартал 95". Дружина зірки, як і знаменитий чоловік, активно веде Інстаграм, де нещодавно розповіла, куди пропадала.
"Щось мої канікули від соц.мереж трохи затяглися… І немов багато чого відбувається навколо, але був затяжний період, коли просто не хотілося нічого виставляти! Така собі мовчазна пауза від інстаграм.. де не де одна сторка або піст у стрічку", - написала Вікторія.
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Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" вразила розтяжкою у спортзалі.
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