Дружина Юрія Ткача із "Квартал 95" Вікторія поділилася кадрами, де показала доньку. Танцівниця опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"І вже волосся закриває плечі,

І лінії обличчя не такі дитячі,

Інколи думки, що збивають з ніг,

І в кожному із захоплень ставить цілі,

Бажання всі змістили свій курсор.

Домовитися згодом неможливо,

Вже майже дев'ять років поспіль,

Молю його призупинити швидкість,

А він на томство пливе лише швидше", - написала дружина Юрія Ткача із "Квартал 95" Вікторія.

Фанати поставили понад тисячу лайків дружині Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторії та написали коментарі:

"Головне здорова, щаслива і в обіймах батьків! Та тримати! Ви найкращі! Все буде добре!";

"Відео кохання".

Варто зазначити, Вікторія - дружина Юрія Ткача із "Квартал 95". Дружина зірки, як і знаменитий чоловік, активно веде Інстаграм, де нещодавно розповіла, куди пропадала.

"Щось мої канікули від соц.мереж трохи затяглися… І немов багато чого відбувається навколо, але був затяжний період, коли просто не хотілося нічого виставляти! Така собі мовчазна пауза від інстаграм.. де не де одна сторка або піст у стрічку", - написала Вікторія.

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