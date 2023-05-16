Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория поделилась кадрами, где показала дочь. Танцовщица опубликовала видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"И уже волосы закрывают плечи,

И линии лица не такие детские,

Иногда сбивающие с ног мысли,

И в каждом из увлечений ставит цели,

Желания все сместили свой курсор.

Договориться со временем невозможно,

Уже почти девять лет подряд,

Молю его приостановить скорость,

А он на томство плывет только быстрее", - написала жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория.

Фанаты поставили более тысячи лайков жене Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктории и написали комментарии:

"Главное здоровая, счастливая и в объятиях родителей! Да держать! Вы лучшие! Все будет хорошо!";

"Видео любовь".

Стоит отметить, Виктория - жена Юрия Ткача из "Квартал 95". Жена звезды, как и знаменитый муж, активно ведет Инстаграм, где недавно рассказала, куда пропадала.

"Что-то мои каникулы от соц.сетей немного затянулись… И словно многое происходит вокруг, но был затяжной период, когда просто не хотелось ничего выставлять! Этакая молчаливая пауза от инстаграмм.. где не где одна сторька или пост в ленту", - написала Виктория.

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