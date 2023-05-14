Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория показала смешное видео. Звезда опубликовала ролик в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. На видео Виктория пошутила, как нужно говорить с детьми, чтобы они не восприняли это радикально в качестве контроля.
"Мне кажется, что это ждёт каждую маму!!! Моя дорогая Лариса. Ты мое сердечко… Благодарю тебя за терпение, любовь и безграничную поддержку!", - написала жена Юрия Ткача из "Квартал 95".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии жене Юрия Ткача из "Квартал 95":
"Да так и есть, у меня 12 на носу, они умнее нас в их возрасте";
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Много жертв и пострадавших: оккупанты нанесли новые смертельные удары, подробности и кадры разрушений
"Просто так ничего не горит": почему в рф участились пожары и чем они выгодны для Украины
Украинцам раздадут 14 165 гривен: кому придет уведомление в "Дії" и кто получит помощь
Массовая драка произошла между украинцами и поляками в Варшаве, детали: "Были нетрезвыми..."
"Где-то так оно и есть)))Но ваша пока маленькая, это позже будет";
"Современные дети, которые начитались в интернете о личных границах)))".
Стоит отметить, жена Юрия Ткача из "Квартал 95" - танцовщица Виктория, которая уже много лет вместе со звездой. У пары есть совместная дочь Лиза, которая несколько лет назад пошла в первый класс. Звездное семейство, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где поделилась в недавно фото своего шпагата.
"Но ведь еще утром я могла так..))
Мышцы таки помнят", - написала Виктория.
Последние новости Украины:
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" впечатлила растяжкой в спортзале
А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" довела до слез кадрами с дочкой, которая пронзительно поет
Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" похвасталась талантом своей дочери, впечатлив украинцев