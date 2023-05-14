Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория показала смешное видео. Звезда опубликовала ролик в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. На видео Виктория пошутила, как нужно говорить с детьми, чтобы они не восприняли это радикально в качестве контроля.

"Мне кажется, что это ждёт каждую маму!!! Моя дорогая Лариса. Ты мое сердечко… Благодарю тебя за терпение, любовь и безграничную поддержку!", - написала жена Юрия Ткача из "Квартал 95".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии жене Юрия Ткача из "Квартал 95":

"Да так и есть, у меня 12 на носу, они умнее нас в их возрасте";

"Где-то так оно и есть)))Но ваша пока маленькая, это позже будет";

"Современные дети, которые начитались в интернете о личных границах)))".

Стоит отметить, жена Юрия Ткача из "Квартал 95" - танцовщица Виктория, которая уже много лет вместе со звездой. У пары есть совместная дочь Лиза, которая несколько лет назад пошла в первый класс. Звездное семейство, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где поделилась в недавно фото своего шпагата.

"Но ведь еще утром я могла так..))

Мышцы таки помнят", - написала Виктория.

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