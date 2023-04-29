Жена популярного украинского комика, актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория, которая сначала уехала, а затем вернулась в Украину, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз жена артиста выложила трогательное видео, на котором показала талант дочери к пению.

В черно-белом ролике можно увидеть, как маленькая Лиззи пронзительно исполняет хит "Океана Эльзы" и "Один в каноэ" "Місто весни". На видео девочка стоит за микрофоном боком к камере, на ней темный наряд, а длинные волосы собраны в небрежный хвостик.

В подписи к публикации Виктория написала: "Вместо тысячи слов". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео с маленькой Лиззи:

"Пение от всей души, очень чувственно, до слез. Наши дети быстро повзрослели".

"Сколько в ее пении жизни, я растрогалась. Она такая молодец".

"Какая уже взрослая у вас дочь".

"Цветочек, какая хорошенькая, как чувственно поет".

"Как этот цветочек так делает, берет за душу! Талантливая красавица".

"Хорошо поет девочка. Молодец, спасибо за прекрасную песню".

"Звездочка".

"Голос колокольчик".

"Так старается!".

"Какая молодчинка".

Напомним, "Скрытый талант открылся": Позитив из "Время и Стекло" взбудоражил украинцев съемками клипа на сольную песню.

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