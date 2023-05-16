Популярна телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно зізналася, що вимушено звернулася до лікарні, щоб здати аналіз крові та перевірити стан свого організму. За її словами, через сильний стрес вона потребувала спеціального відпочинку, оскільки їй необхідно налагодити здоровий режим і покращити стан організму.

«Маша та тиждень на #detox» - написала Єфросиніна під добіркою кадрів на спеціальному відео. Проте замість запитань чи позитивних коментарів артистка отримала безліч критики через зовнішній вигляд.

Багато хто почав масово міркувати про втомлений вигляд Єфросініної, про зайве схуднення і хворобливий вид загалом. Інші ж помітили про захоплення зірки смузі, помітивши його шкідливість за такого активного вживання:

«Маша підправила груди?) 😍; а чому смузі? зубів немає? така кількість соків, смузі-шкідливо! до того ж організму потрібна клітковина, яку ви знищуєте, за допомогою блендера. існують рекомендації ВО3 щодо здорового харчування, у вільному доступі, ось їх і потрібно дотримуватися;

смузі - це мракобісся; Маша зробила пластику грудей?; Навіщо потрібен детокс, коли є нирки та печінка? Ці детокси це мракобісся чистої води. Маріє, ви розкішна розумна впливова жінка, але для чого пропагуєте такі штуки?; Що дуже не здорово».

Лікар сказав Маші Єфросініної, що за результатами аналізу стало зрозуміло, що ведуча їсть багато червоного м'яса, трохи перебирає з алкогольними напоями та молочкою, а також любить глютен.

"Настільки інтоксикований у мене організм! На мою відповідь, що я навіть смаку всього цього не пам'ятаю, тому що давно цього не їла, лікар мені сказав: "таку інтоксикацію може викликати запеклий стрес". А я відповіла: "Я з України ", - Поділилася Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна додала, що справді веде здоровий спосіб життя: не вживає алкоголь, не курить і більш-менш правильно харчується, займається спортом та розмовляє з психологом. Але стрес зіпсував стан Маші Єфросініної.

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