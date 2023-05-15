Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу Мише Кацурину, часто радует свою огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Надя Дорофеева поделилась очаровательными кадрами со своей прогулки в Нью-Йорке.

Как видно, на новых фотографиях Надя Дорофеева запечатлена в интересных локациях Нью-Йорка. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней широкие висящие штаны серого цвета и необычная темно-синяя жилетка, под которой, похоже, ничего нет. Волосы Надя Дорофеева распустила, и они слегка растрепаны, а на ее лице легкий макияж и игривая улыбка.

В подписи к публикации Надя Дорофеева написала: "Моменты и вибрации этого города. Нью-Йорк". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Надежда, это огонь".

"Пожар в Нью-Йорке".

"Что эта девушка вытворяем! Звоните 911!".

"Не понимаю стиль такой, одежда может и дорогая, но смотрится не очень".

"С каждым днем все больше и больше восхищаюсь тобой".

"Красота – друг молодежи!".

"Что вы видите перед собой? Это сокровище".

"Такой классный вайб и такие красивые фото".

"Такая атмосферная фотосессия".

"Невероятные фотографии".

"Как нарисованная".

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