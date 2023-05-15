Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу Мише Кацурину, часто радует свою огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Надя Дорофеева поделилась очаровательными кадрами со своей прогулки в Нью-Йорке.
Как видно, на новых фотографиях Надя Дорофеева запечатлена в интересных локациях Нью-Йорка. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней широкие висящие штаны серого цвета и необычная темно-синяя жилетка, под которой, похоже, ничего нет. Волосы Надя Дорофеева распустила, и они слегка растрепаны, а на ее лице легкий макияж и игривая улыбка.
В подписи к публикации Надя Дорофеева написала: "Моменты и вибрации этого города. Нью-Йорк". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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