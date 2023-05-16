Популярная телеведущая Маша Ефросинина не так давно призналась, что вынужденно обратилась в больницу, чтобы сдать анализ крови и проверить состояние своего организма. По ее словам, из-за сильного стресса она нуждалась в специальном отдыхе, так как ей необходимо наладить здоровый режим и улучшить состояние организма.
«Маша и неделя на #detox» - написала Ефросинина под подборкой кадров на специальном видео. Однако вместо вопросов или позитивных комментариев артистка получила множество критики из-за внешнего вида.
Многие принялись массово рассуждать об усталом виде Ефросининой, об излишнем похудении и болезненном виде в целом. Другие же заметили об увлечении звезды смузи, подметив его вредность при таком активном употреблении:
«Маша подправила грудь?)😍; а почему смузи? зубов нет? такое количество соков, смузи-вредно! к тому же организму нужна клетчатка, которую вы уничтожаете, с помощью блендера. существуют рекомендации ВО3 по здоровому питанию, в свободном доступе, вот их и нужно соблюдать;
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смузи- это мракобесие; Маша сделала пластику груди?; Для чего нужен детокс, когда есть почки и печень? Эти детокси это мракобесие чистой воды. Мария, вы роскошная умная влиятельная женщина, но для чего пропагандируете такие штуки?; Что слишком то не здраво».
Врач сказал Маше Ефросининой, что по результатам анализа стало понятно, что ведущая ест много красного мяса, немного перебирает с алкогольными напитками и молочкой, а также любит глютен.
"Настолько интоксицированный у меня организм! На мой ответ, что я даже вкуса всего этого не помню, потому что давно этого не ела, врач мне сказал: "такую интоксикацию может вызвать яростный стресс". А я ответила: "Я из Украины", – поделилась Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина добавила, что действительно ведет здоровый образ жизни: не употребляет алкоголь, не курит и более-менее правильно питается, занимается спортом и разговаривает с психологом. Но стресс подпортил состояние Маши Ефросининой.
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