Популярный в Украине грузинский шоумен и продюсер Иракли Макацария, который был участником нашего сезона шоу "Холостяк", а в прошлом году сыграл свадьбу со своей 21-летней возлюбленной Лизой Чичуа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот Иракли Макацария растрогал публику кадрами с беременной женой.
Как видно, Иракли Макацария и Лиза Чичуа устроили очаровательную фотосессию, видимо, специально, чтобы этими фото объявить о беременности. На фотографиях влюбленная пара запечатлена на природе. Перед камерой Лиза появилась в элегантном белоснежном платье, которое подчеркнуло ее округлый животик, у нее безупречная прическа и изящный макияж. Иракли Макацария тоже нарядный – он в светлых джинсах и белой рубашке.
В подписи к публикации Иракли Макацария написал: "3 of us". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена:
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"Самые искренние поздравления! Это счастье".
"Наконец-то это стало известно всем. Поздравляю".
"Поздравляю".
"Поздравляю! Будет мальчик?".
"Классные! Поздравляю!".
"Лиза еще красивее стала! Будьте счастливы!".
"Приветствую вас, вы невероятны".
"Класс! Поздравляю".
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