Популярный в Украине грузинский шоумен и продюсер Иракли Макацария, который был участником нашего сезона шоу "Холостяк", а в прошлом году сыграл свадьбу со своей 21-летней возлюбленной Лизой Чичуа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот Иракли Макацария растрогал публику кадрами с беременной женой.

Как видно, Иракли Макацария и Лиза Чичуа устроили очаровательную фотосессию, видимо, специально, чтобы этими фото объявить о беременности. На фотографиях влюбленная пара запечатлена на природе. Перед камерой Лиза появилась в элегантном белоснежном платье, которое подчеркнуло ее округлый животик, у нее безупречная прическа и изящный макияж. Иракли Макацария тоже нарядный – он в светлых джинсах и белой рубашке.

В подписи к публикации Иракли Макацария написал: "3 of us". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена:

"Самые искренние поздравления! Это счастье".

"Наконец-то это стало известно всем. Поздравляю".

"Поздравляю".

"Поздравляю! Будет мальчик?".

"Классные! Поздравляю!".

"Лиза еще красивее стала! Будьте счастливы!".

"Приветствую вас, вы невероятны".

"Класс! Поздравляю".

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