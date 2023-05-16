Учасники "Квартал 95" та "Жіночого кварталу" вирішили показати трохи закулісного життя та поділилися, чому не завершили свою роботу.

Оточені обстановкою повномасштабної війни, команди "Вечірній Квартал" та "Жіночий Квартал" вирішили об'єднати свої сили та створити "Єдиний Квартал", про що самі учасники проектів розповіли під час інтерв'ю (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця).

Артисти вирішили показати трохи свого життя за лаштунками, а також поділилися наболілим – чому продовжили працювати навіть у кризові моменти.

У цей період, коли Україна зіткнулася із зовнішньою агресією, гумор та розваги стали невід'ємною частиною боротьби народу та підтримки його духу.

Євген Кошовий, один із учасників "Єдиного Кварталу", поділився своїми спостереженнями про важливість та вплив гумору під час війни, також він розповів, чому проекти не стали закривати.

За словами Кошового з «Кварталу», військові, волаючи до артистів після своїх постійних чергувань, просили продовжувати створювати та показувати гумористичні проекти. Вони шукали можливість відволіктися і підняти настрій, насолодитися моментами сміху та позитиву, навіть у найважчі часи.

«Вони до нас підходили і просили: "робіть щось, знімайте, тому що в перервах між боями хочеться щось подивитися, відволіктися, посміятися". І хлопці тепер надсилають відео, як вони сидять в окопах чи бліндажах і дивляться наші проекти, знімають TikTok під наші пісні» – зізнався Кошовий із «Квартал 95».

Раніше ми писали, на офіційній сторінці "Квартал 95" у Instagram показали пародію на те, що відбувається в бункері російського диктатора володимира путіну, якого нібито вже немає в живих, а його тілом керують як маріонеткою. При цьому артисти розмовляють російською мовою — вони пояснили це тим, що персонажі недостойні говорити українською.

У коментарях на Євгена Кошового та інших зірок "Квартал 95" обрушився шквал критики через цей скандальний номер:

"За такий гумор ви отримуєте звання та нагороди??? Хлопці, це 👎";

"Квартал, ви стали мені огидними, нічого смішного, особливо після найвищих нагород від вашого колишнього колеги (президента)....";

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