Участники "Квартал 95" и "Женского квартала" решили показать немного закулисной жизни и поделились, почему не завершили свою работу.

Окруженные обстановкой полномасштабной войны, команды "Вечерний Квартал" и "Женский Квартал" решили объединить свои силы и создать "Единый Квартал", о чем сами участники проектов рассказали во время интервью (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца.

Артисты решили показать немного свой жизни за кулисами, а также поделились наболевшим – почему продолжили работать даже в кризисные моменты.

В этот период, когда Украина столкнулась с внешней агрессией, юмор и развлечения стали неотъемлемой частью борьбы народа и поддержки его духа.

Евгений Кошевой, один из участников "Единого Квартала", поделился своими наблюдениями о важности и влиянии юмора во время войны, также он рассказал, почему проекты не стали закрывать.

По словам Кошевого из «Квартала», военные, взывая к артистам после своих постоянных дежурств, просили продолжать создавать и показывать юмористические проекты. Они искали возможность отвлечься и поднять настроение, насладиться моментами смеха и позитива, даже в самые тяжелые времена.

«Они к нам подходили и просили: "делайте что-то, снимайте, потому что в перерывах между боями хочется что-то посмотреть, отвлечься, посмеяться". И ребята теперь присылают видео, как они сидят в окопах или блиндажах и смотрят наши проекты, снимают TikTok под наши песни» - признался Кошевой из «Квартал 95».

Ранее мы писали, на официальной странице "Квартал 95" в Instagram показали пародию на происходящее в бункере российского диктатора владимира путина, которого якобы уже нет в живых, а его телом управляют как марионеткой. При этом артисты говорят на русском языке — они объяснили это тем, что персонажи недостойны говорить на украинском.

В комментариях на Евгения Кошевого и других звезд "Квартал 95" обрушился шквал критики из-за этого скандального номера:

"За такой юмор вы получаете звания и награды??? Ребята, это 👎";

"Квартал, вы стали мне отвратительны, ничего смешного, особенно после самых высоких наград от вашего бывшего коллеги (президента)....";

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