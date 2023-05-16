Відома співачка Тіна Кароль після Євробачення-2023 вирішила подати спеціальний волог, щоб розповісти про закулісне життя.

Відома популярна співачка Тіна Кароль представила спеціальний ролик із частинкою закулісного життя. Після поїздки до Ліверпуля на Євробачення-2023 зірка розкрила деталі підготовки до номера, своїх поїздок та зустрічей із колегами.

Багато шанувальників помітили також, як Кароль намагалася перевершити свій виступ із минулого, коли виступала на Євробаченні у 2006 році. Посміялися також з того, як Тіні Кароль довелося постійно позувати на підлозі, оскільки частина її номера проходила саме так.

"Не пропусти! Останній щоденник щодо Євробачення вже на ютубі. Бекстейдж процес завжди цікавий. Для мене вся пристрасть у процесі створення, тож зазирни, як це було востаннє» - поділилася Тіна Кароль під своїм постом.

Ось як шанувальники відреагували на побачене:

«Не зміг всидіти на місці під час Вашого виступу; Тіна, єдина вада вашого виступу мало часу в ефірі. Ви надто прискіпливі до себе, хоч що я пишу. Так і має бути, дякую за виступ;

Жаль, що нашим артистам дали мало часу. Чекаємо на нові виступи на інших концертних майданчиках; Тіна! Твоє перше місце! Підготовка твоя на найвищому рівні!; "А куди я прийшла" вже як мем 😂; Мулен Руж атмосфера...але феєрично!».

Також Тіна Кароль нагадала про свою нову композицію.

Як відомо, кліп на пісню "Мед" отримав багато критики через те, що його створювали разом із росіянами. Тіні Кароль довелося видалити відео і випустити інший ролик, щоб наголосити: навіть якщо співпраця з росіянами була непрямою, потрібно нести відповідальність за свої дії.

На цей раз Тіна Кароль представила в Інстаграм ролик, у якому поділилася одним із уривків своєї пісні.

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