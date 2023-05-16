Известная популярная певица Тина Кароль представила специальный ролик с частичкой закулисной жизни. После поездки в Ливерпуль на Евровидение-2023 звезда раскрыла детали подготовки к номеру, своих поездок и встреч с коллегами.

Многие поклонники заметили также, как Кароль старалась превзойти свое выступление из прошлого, когда выступала на Евровидении в 2006 году. Посмеялись также над тем, как Тине Кароль пришлось постоянно позировать на полу, поскольку часть ее номера проходила именно так.

«Не пропусти! Последний дневник по Евровидению уже на ютубе. Бекстейдж процесс всегда интересно. Для меня вся страсть в процессе создания, поэтому загляни, как это было в последний раз» - поделилась Тина Кароль под своим постов.

Вот как поклонники отреагировали на увиденное:

«Не смог усидеть на месте во время Вашего выступления; Тина, единственный недостаток вашего выступления мало времени в эфире. Вы слишком придирчивы к себе, хотя что я пишу. Так и должно быть, спасибо за выступление;

Жаль, что нашим артистам дали мало времени. Ждем новых выступлений на других концертных площадках; Тина! Первое место твое! Подготовка твоя на высоком уровне!; "А куда я пришла" уже как мем😂; Мулен Руж атмосфера...но феерически!».

Также Тина Кароль напомнила о своей новой композиции.

Как известно, клип на песню "Мед" получил много критики из-за того, что его создавали вместе с россиянами. Тине Кароль пришлось удалить видео и выпустить другой ролик, чтобы подчеркнуть: даже если сотрудничество с россиянами было косвенное, нужно нести ответственность за свои действия.

В этот раз Тина Кароль представила в Инстаграм ролик, в котором поделилась одним из отрывков своей песни.

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