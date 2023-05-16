Известная популярная певица Тина Кароль представила специальный ролик с частичкой закулисной жизни. После поездки в Ливерпуль на Евровидение-2023 звезда раскрыла детали подготовки к номеру, своих поездок и встреч с коллегами.
Многие поклонники заметили также, как Кароль старалась превзойти свое выступление из прошлого, когда выступала на Евровидении в 2006 году. Посмеялись также над тем, как Тине Кароль пришлось постоянно позировать на полу, поскольку часть ее номера проходила именно так.
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«Не пропусти! Последний дневник по Евровидению уже на ютубе. Бекстейдж процесс всегда интересно. Для меня вся страсть в процессе создания, поэтому загляни, как это было в последний раз» - поделилась Тина Кароль под своим постов.
Вот как поклонники отреагировали на увиденное:
«Не смог усидеть на месте во время Вашего выступления; Тина, единственный недостаток вашего выступления мало времени в эфире. Вы слишком придирчивы к себе, хотя что я пишу. Так и должно быть, спасибо за выступление;
Жаль, что нашим артистам дали мало времени. Ждем новых выступлений на других концертных площадках; Тина! Первое место твое! Подготовка твоя на высоком уровне!; "А куда я пришла" уже как мем😂; Мулен Руж атмосфера...но феерически!».
Также Тина Кароль напомнила о своей новой композиции.
Как известно, клип на песню "Мед" получил много критики из-за того, что его создавали вместе с россиянами. Тине Кароль пришлось удалить видео и выпустить другой ролик, чтобы подчеркнуть: даже если сотрудничество с россиянами было косвенное, нужно нести ответственность за свои действия.
В этот раз Тина Кароль представила в Инстаграм ролик, в котором поделилась одним из отрывков своей песни.
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