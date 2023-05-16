Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Даша Квіткова виклала кадри з Майамі, куди вирушила напередодні.
Як видно, на нових фотографіях Дашу Квіткову зображено на прогулянці, схоже, там досить тепло на вулиці. Перед камерою блогерка з'явилася в так званій маленькій чорній сукні, яка підкреслила струнку фігуру та рельєфні ключиці. Волосся Даша Квіткова елегантно уклала, а на її обличчі легкий природний макіяж, при цьому свій образ дівчина доповнила акуратною чорною сумочкою та бежевими балетками.
У підписі до публікації Даша Квіткова нічого не написала, залишила лише емодзі. Зате шанувальники не пройшли повз і відразу почали лайкати і коментувати ефектний образ блогерки:
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"Ну що за цукерка".
"Де ви купували цю сукню?".
"Що за тяги такі оксамитові?"
"Звідки це чудове плаття?".
"Королева".
"Такий гарний образ".
"Ці ключиці".
"Дуже ніжно".
"Така елегантна".
"Прекрасна".
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