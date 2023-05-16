Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Даша Квіткова виклала кадри з Майамі, куди вирушила напередодні.

Як видно, на нових фотографіях Дашу Квіткову зображено на прогулянці, схоже, там досить тепло на вулиці. Перед камерою блогерка з'явилася в так званій маленькій чорній сукні, яка підкреслила струнку фігуру та рельєфні ключиці. Волосся Даша Квіткова елегантно уклала, а на її обличчі легкий природний макіяж, при цьому свій образ дівчина доповнила акуратною чорною сумочкою та бежевими балетками.

У підписі до публікації Даша Квіткова нічого не написала, залишила лише емодзі. Зате шанувальники не пройшли повз і відразу почали лайкати і коментувати ефектний образ блогерки:

"Ну що за цукерка".

"Де ви купували цю сукню?".

"Що за тяги такі оксамитові?"

"Звідки це чудове плаття?".

"Королева".

"Такий гарний образ".

"Ці ключиці".

"Дуже ніжно".

"Така елегантна".

"Прекрасна".

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