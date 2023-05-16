Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Квиткова выложила кадры из Майами, куда отправилась накануне.

Как видно, на новых фотографиях Даша Квиткова запечатлена на прогулке, похоже, там довольно тепло на улице. Перед камерой блогерша появилась в так называемом маленьком черном платье, которое подчернило стройную фигуру и рельефные ключицы. Волосы Даша Квиткова элегантно уложила, а на ее лице легкий естественный макияж, при этом свой образ девушка дополнила аккуратной черной сумочкой и бежевыми балетками.

В подписи к публикации Даша Квиткова ничего не написала, оставила только эмодзи. Зато поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать эффектный образ блогерши:

"Ну что за конфета".

"Где вы покупали это платье?".

"Что за тяги такие бархатные?".

"Откуда это прекрасное платье?".

"Королева".

"Такой красивый образ".

"Эти ключицы".

"Очень нежно".

"Такая элегантная".

"Прекрасная".

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