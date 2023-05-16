Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Ксенія Мішина опублікувала гарячі та відверті кадри з нової фотосесії, де приміряла надзвичайний образ.

Як видно, на нових знімках Ксенія Мішина відображена у яскравій неоновій локації. Перед камерою вона з'явилася у спокусливому образі – на ній коротенька біла спідниця з поясом, короткий топ сірого відтінку та біла курточка, яка недбало сповзла з плечей. Це вбрання лише підкреслило підтягнуте тіло актриси, яке вона з недавніх пір почала активно демонструвати у соцмережі. Довге волосся Ксенія Мішина зібрала у високий тугий хвіст, а на її обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.

У підписі до публікації Ксенія Мішина написала: "Говорять складні понеділки, але дивлячись з ким". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію актриси, засинаючи її компліментами:

"Це що, персонаж для нової комп'ютерної гри?"

"Фігура розкішна".

"Гаряча".

"Круто!".

"Мішино, давай познайомимося".

"Вау, це ж Мішина".

"Ох, гаряча".

"Красуня".

"Неймовірна".

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