Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Ксенія Мішина опублікувала гарячі та відверті кадри з нової фотосесії, де приміряла надзвичайний образ.
Як видно, на нових знімках Ксенія Мішина відображена у яскравій неоновій локації. Перед камерою вона з'явилася у спокусливому образі – на ній коротенька біла спідниця з поясом, короткий топ сірого відтінку та біла курточка, яка недбало сповзла з плечей. Це вбрання лише підкреслило підтягнуте тіло актриси, яке вона з недавніх пір почала активно демонструвати у соцмережі. Довге волосся Ксенія Мішина зібрала у високий тугий хвіст, а на її обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.
У підписі до публікації Ксенія Мішина написала: "Говорять складні понеділки, але дивлячись з ким". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію актриси, засинаючи її компліментами:
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"Фігура розкішна".
"Гаряча".
"Круто!".
"Мішино, давай познайомимося".
"Вау, це ж Мішина".
"Ох, гаряча".
"Красуня".
"Неймовірна".
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