Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Ксения Мишина опубликовала горячие и откровенные кадры из новой фотосессии, в которой примеряла необычайный образ.
Как видно, на новых снимках Ксения Мишина запечатлена в яркой неоновой локации. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – на ней коротенькая белая юбка с поясом, короткий топ серого оттенка и белая курточка, которая небрежно сползла с плеч. Этот наряд только подчеркнул подтянутое тело актрисы, которое она с недавних пор начала активно демонстрировать в соцсети. Длинные волосы Ксения Мишина собрала в высокий тугой хвост, а на ее лице легкий макияж и серьезный вид.
В подписи к публикации Ксения Мишина написала: "Говорят понедельники сложные, но смотря с кем". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию актрисы, засыпая ее комплиментами:
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"Это что, персонаж для новой компьютерной игры?".
"Фигура шикарная".
"Горячая".
"Круто!".
"Мишина, давай познакомимся".
"Вау, это же Мишина".
"Ох, горячая".
"Красотка".
"Невероятная".
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