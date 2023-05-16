Популярна українська балерина та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка багато років була суддею шоу "Танці зі зірками", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Катерина Кухар виклала фото та відео та розповіла про роботу свого коледжу, як його директор.

У своєму посту Катерина Кухар показала своє серйозне фото, а також показала фрагменти з репетицій та виступів юний балерин та акторів балету. На новій фотографії балерина, як директор навчального закладу, відображена у своєму робочому кабінеті. На ній яскрава стильна блуза, волосся елегантно покладене, а на обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.

У підписі до публікації Катерина Кухар розповіла про всеукраїнський семінар-практикум, який пройшов у стінах її хореографічного коледжу. За словами балерини, крім Київського державного фахового хореографічного коледжу, організаторами семінару-практикуму виступили Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецькоі освіти, Львівський фаховий коледж культури і мистецтв та Львівська хореографічна школа.

"Плідний минулий тиждень! Саме час підвести підсумки та намітити плани на найближче майбутнє. Пройшов всеукраїнський семінар-практикум — "Класичний танець на сучасному етапі: теорії та практики" у стінах @ksbc_official. Зараз, ми маємо безпереценденту можливість переосмислити та надати нових форм вічній українській класиці, йти в ногу зі світом та розкрити нашу хореографічну культуру поза межами країни. Маючи спільну мету та цінності, що є фундаментом нашої спільної праці з колегами", - написала Катерина Кухар.

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