Популярная украинская балерина и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая много лет была судьей шоу "Танці з зірками", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Екатерина Кухар выложила фото и видео, и рассказала о работе своего колледжа, как его директор.

В своем посте Екатерина Кухар показала свое серьезное фото, а также показала фрагменты с репетиций и выступлений юный балерин и актеров балета. На новой фотографии балерина, как директор учебного заведения, запечатлена в своем рабочем кабинете. На ней яркая стильная блуза, волосы элегантно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Екатерина Кухар рассказала о всеукраинском семинаре-практикуме, который прошел в стенах ее хореографического колледжа. По словам балерины, кроме Киевского государственного профессионального хореографического колледжа организаторами семинара-практикума выступили Государственный научно-методический центр содержания культурно-художественного образования, Львовский профессиональный колледж культуры и искусств и Львовская хореографическая школа.

"Плодная прошедшая неделя! Самое время подвести итоги и наметить планы на ближайшее будущее. Прошел всеукраинский семинар-практикум - "Классический танец на современном этапе: теории и практики" в стенах @ksbc_official. Сейчас, мы имеем возможность переосмыслить и придать новые формы вечной украинской классике, идти в ногу с миром и раскрыть нашу хореографическую культуру за пределами страны. Имея общие цели и ценности, являющиеся фундаментом нашей совместной работы с коллегами", - написала Екатерина Кухар.

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