Від організаторів «Євробачення-2023» вимагають відповіді стосовно ситуації, яка склаласяя навколо української співачки Руслани Лижичко.

Руслану Лижичко, нагадаємо, не запросили заспівати на головній сцені «Євробачення-2023», пише Politeka.net.

Глядачі до останнього сподівалися, що вони побачать виступ Руслани у гранд-фіналі, однак цього так і не сталося.

Руслана Лижичко з’явилася в ефірі «Євробачення-2023» лише на мить - співачку показали на відео з Києва, де вона у натовпі стояла з прапором на тлі "Золотих воріт".

При цьому на головній сцені «Євробачення-2023» у фіналі можна було побачили і Вєрку Сердючку, яка у 2007-му році зайняла друге місце, і Тіну Кароль, яка на «Євробаченні-2006» посіла сьоме місце. Також на сцену вийшла Джамала, яка привезла в Україну приз «Євробачення» кришталевий мікрофон у 2016-му році.

Нагадаємо, що саме Руслана Лижичко стала першою серед українських виконавців, яка принесла Україні перемогу на «Євробаченні». Це сталося у 2004-му році.

Сама Руслана на тлі нового витку скандалу розповіла про свої почуття тієї миті:

«Ми плакали і раділи одночасно. Цей незабутній момент назавжди в наших серцях. Цей момент, який об’єднав європейців і українців… назавжди! Цей момент, який ми згадуємо і пишаємося тим, що вдалося показати світ драйв та енергію України через карпатські «Дикі танці».

Також Лижичко повідомила про свій новий музичкий проєкт:

«Через 19 років я сказала у Ліверпулі, що нам є, що дати і показати світу.

Мій новий музичний проект я присвячую безмежній силі українського серця «Дикке серце».

У свою чергу українці закликають організаторів «Євробачення-2023» дати відповідь, чому Руслані не знайшлося місця на головній сцені, а також хочуть почути коментарі від інших українських зірок:

«Ганьба тим хто не запросив на велику сцену Руслану. Найкраща»,

«Ви повинні були виступати. Дуже шкода, що у нас продовжується система "кум, сват,брат". Ви достойна переможниця, а Вас усунули. Та Ваші дикі танці відомі на весь світ»,

«Не розумію, чому Вас не було на сцені у фіналі»,

«Питання до @suspilne.eurovision чому так підло поступили з першою переможницею Євробачення? Чому запросили купу артистів ,деякі взагалі не зв'язані з Євробаченням ,а Руслану історичну особу для України, яка принесла першу перемогу,і стала легендою Євробачення не запросили на шоу?

А інше питання до артистів які проігнорували таку підлість по відношенню до нашої української культури!@tina_karol @m_yaremchuk @jamalajaaa @v_serduchka Чому мовчите?».

Зазначимо, що раніше Андрій Данилко коментував ситуацію, яка склалася з Русланою. Артист зазначав, що не розуміє, «як проходив цей відбір».

«… Мені дуже незрозуміло, це коли беруть участь люди, які до цього не мали жодного відношення. А ті, які мали відношення, м'яко кажучи, привезли "Євробачення" в Україну, вони не беруть участь. Для мене це дивно».

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