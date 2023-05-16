От организаторов «Евровидения-2023» требуют ответа относительно ситуации, которая сложилась вокруг украинской певицы Русланы Лыжичко.

Руслану Лыжичко, напомним, не пригласили спеть на главной сцене «Евровидения-2023», пишет Politeka.net.

Зрители до последнего надеялись, что увидят выступление Русланы в гранд-финале, однако этого так и не произошло.

Руслана Лыжичко появилась в эфире «Евровидения-2023» лишь на мгновение – певицу показали на видео из Киева, где она в толпе стояла с флагом на фоне "Золотых ворот".

При этом на главной сцене «Евровидения-2023» в финале можно было увидеть и Верку Сердючку, которая в 2007-м году заняла второе место, и Тину Кароль, которая на «Евровидении-2006» заняла седьмое место. Также на сцену вышла Джамала, которая привезла в Украину приз «Евровидения» хрустальный микрофон в 2016 году.

Напомним, что именно Руслана Лыжичко стала первой среди украинских исполнителей, принесшей Украине победу на «Евровидении». Это произошло в 2004 году.

Сама Руслана на фоне нового витка скандала рассказала о своих чувствах в тот момент:

«Мы плакали и радовались одновременно. Этот незабываемый момент навсегда в наших сердцах. Этот момент, объединивший европейцев и украинцев… навсегда! Этот момент, который мы вспоминаем и гордимся тем, что удалось показать мир драйвов и энергии Украины через карпатские «Дикие танцы».

Также Лыжичко сообщила о своем новом музыкальном проекте:

«Через 19 лет я сказала в Ливерпуле, что нам есть что дать и показать миру. Мой новый музыкальный проект я посвящаю безграничной силе украинского сердца «Дикое сердце».

В свою очередь, украинцы призывают организаторов «Евровидения-2023» дать ответ, почему Руслане не нашлось места на главной сцене, а также хотят услышать комментарии от других украинских звезд:

«Позор тем, кто не пригласил на большую сцену Руслану. Самая лучшая»,

«Вы должны были выступать. Очень жаль, что у нас продолжается система "кум, сват, брат". Вы достойная победительница, а Вас устранили. И Ваши дикие танцы известны на весь мир»,

«Не понимаю, почему Вас не было на сцене в финале»,

«Вопрос к @suspilne.eurovision почему так подло поступили с первой победительницей Евровидения? Почему пригласили кучу артистов, некоторые вообще не связаны с Евровидением, а Руслану историческое лицо для Украины, принесшее первую победу, и ставшее легендой Евровидения не пригласили на шоу?

А другой вопрос к артистам, которые проигнорировали такую ​​подлость по отношению к нашей украинской культуре! @tina_karol @m_yaremchuk @jamalajaaa @v_serduchka Почему молчите? .

Отметим, Андрей Данилко комментировал ситуацию, которая сложилась с Русланой. Артист отмечал, что не понимает, как проходил этот отбор.

«…Мне очень непонятно, это когда участвуют люди, которые к этому не имели никакого отношения. А те, кто имел отношения, мягко говоря, привезли "Евровидение" в Украину, они не участвуют. Для меня это удивительно».

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