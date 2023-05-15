Победа на Евровидении-2023 стала для Loreen уже второй, напоминает Politeka.net.
Loreen уже побеждала в «Евровидении» в 2012 году с песней «Euphoria». В этом году Loreen поехала на «Евровидение» с песней «Tattoo».
Но, отметим, что некоторые увидели в победе Loreen несправедливость. Мол ее песня «Tattoo» имеет признаки плагиата и очень похожа на песню украинской певицы Мики Ньютон, которая, кстати, тоже представляла Украину на «Евровидении», но в 2012 году.
Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что мотив конкурсной песни Loreen напоминает композицию Ньютон "В плену" 2005 года выпуска.
Победу Loreen на Евровидении-2023 прокомментировала и украинская певица Руслана Лыжичко, которая, напомним, привезла в Украину победу на Евровидении в 2004-м году. В этом году вокруг Русланы тоже разразился скандал. Украинскую певицу на главную сцену конкурса «Евровидение-2023» так не позвали.
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«Поздравляю, сестра @loreenofficial! Сила вашей музыки безгранична!», - отреагировала Руслана Лыжичко на победу Loreen, опубликовав также фото с победительницей «Евровидения-2023».
Некоторые из поклонников Русланы заметили сходство между певицами:
«Вы мне с Лорин очень похожи, как сестры»,
«Очень похожи»,
"Вы, как сестры"
Кроме того, украинцы продолжают поддерживать Руслану, для которой не нашлось место в гранд-финале «Евровидения-2023».
Напомним, что на сцене 13 мая можно было увидеть и Kalush Orchestra, и Тину Кароль, и Верку Сердючку.
«Руслана, Вы открыли для меня Евровидение, а Украину – для всего мира! Не знаю, чем думали организаторы… Дикие танцы в сердце и плейлисте вот уже 20 лет и навсегда!»,
«Почему Руслана не выступила на сцене?», «Хотелось вас увидеть», - пишут Руслане Лыжичко зрители «Евровидения-2023» .
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Руслана Лыжичко выполнила свою «особую миссию» на Евровидении-2023.
Также сообщалось об унизительном скандале вокруг "Евровидения-2023".
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