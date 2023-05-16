Тіна Кароль проговорилася стосовно себе у «Голосі країни-13», звертаючись до співачки Юлії Саніної, пише Politeka.net. Нагадаємо, у новому сезоні одне з червоних крісел дісталося рок-діві, self-made woman та одній з найуспішніших співачок України Юлії Саніній.
Глядачі і шанувальники «Голосу країни» дуже емоційно відреагували на такий розвиток подій, але не втрачали надію, що ще однією тренеркою стане Тіна Кароль.
Реагуючи на новину щодо Саніної, Кароль дала зрозуміти, чи є у її шанувальників шанси.
«Люблю та нарешті. успіху . досвідчена, музикант, автор пісень, вокалістка - все в тобі. буду вболівати!», - написала Тіна Кароль на сторінці Саніної.
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Такий коментар шанувальники «Голосу країни» сприйняли з розчаруванням:
«Колись ми дочекаємось Вас з Юлею в один сезон.. мабуть не в цьому житті».
Інші ж вирішили дочекатись імен всіх зіркових тренерів «Голосу країни-13»:
«Заради Юлі можна повернутись на Голос! Якщо ви обидві будете там, цей сезон однозначно буде вогонь».
У свою чергу Саніна також відреагувала на коментар Тіни Кароль: «Дякую, люба».
Додамо, що глядачі «Голосу країни» продовжують обговорювати новину, що Саніна отримала крісло зіркового тренера. Багато хто висловив упевненість, що співачці вдасться реанімувати цікавість до шоу:
«Причина номер один дивитися голос в цьому сезоні»,
«Нарешті буде сенс дивитись шоу».
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Також повідомлялось, що стало відомо ім'я зіркового тренеру у новому сезоні "Голос країни".
Крім того, Politeka.net писала, що Руслана Лижичко і переможниця "Євробачення-2023" приголомшили схожістю.