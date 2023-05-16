Співачка Тіна Кароль дала зрозуміти, чи чекати на її повернення у новому сезоні «Голосу країни».

Тіна Кароль проговорилася стосовно себе у «Голосі країни-13», звертаючись до співачки Юлії Саніної, пише Politeka.net. Нагадаємо, у новому сезоні одне з червоних крісел дісталося рок-діві, self-made woman та одній з найуспішніших співачок України Юлії Саніній.

Глядачі і шанувальники «Голосу країни» дуже емоційно відреагували на такий розвиток подій, але не втрачали надію, що ще однією тренеркою стане Тіна Кароль.

Реагуючи на новину щодо Саніної, Кароль дала зрозуміти, чи є у її шанувальників шанси.

«Люблю та нарешті. успіху . досвідчена, музикант, автор пісень, вокалістка - все в тобі. буду вболівати!», - написала Тіна Кароль на сторінці Саніної.

Такий коментар шанувальники «Голосу країни» сприйняли з розчаруванням:

«Колись ми дочекаємось Вас з Юлею в один сезон.. мабуть не в цьому житті».

Інші ж вирішили дочекатись імен всіх зіркових тренерів «Голосу країни-13»:

«Заради Юлі можна повернутись на Голос! Якщо ви обидві будете там, цей сезон однозначно буде вогонь».

У свою чергу Саніна також відреагувала на коментар Тіни Кароль: «Дякую, люба».

Додамо, що глядачі «Голосу країни» продовжують обговорювати новину, що Саніна отримала крісло зіркового тренера. Багато хто висловив упевненість, що співачці вдасться реанімувати цікавість до шоу:

«Причина номер один дивитися голос в цьому сезоні»,

«Нарешті буде сенс дивитись шоу».

Останні новини України:

Тіна Кароль соромиться свого виступу на "Євробаченні" - яким він був.

Також повідомлялось, що стало відомо ім'я зіркового тренеру у новому сезоні "Голос країни".

Крім того, Politeka.net писала, що Руслана Лижичко і переможниця "Євробачення-2023" приголомшили схожістю.