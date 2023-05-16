MamaRika в інтерв'ю ЖВЛ заявила, що не проти скористатися сучасними технологіями, аби покращити свою зовнішність.

"Я на себе дивлюся, ну, мені 34, мені не 15. Я, можливо, і добре виглядаю, але мені хотілося би трішки себе освіжити. Чого не скористатися цими технологіями, якщо можна?", — міркує співачка

Щоб стати кращою версією себе, MamaRika готова навіть лягти під ніж пластичного хірурга. Вона хоче зробити корекцію грудей, але підходить до цього питання дуже відповідально.

"Я відкормила дитину рік і чотири. Рік і чотири місяці я кормила груддю, в мене були ось такі бідони молока. Чисто з точки зору естетики планую колись зробити підтяжку, але якщо вже робити, то з розумом. І обов'язково, наприклад, перед тим, як робити операцію, я хотіла би зробити тест на онкопроби, чи це не буде ризиком потім заробити онкологію, чи це безпечно, чи мені можна. Здам аналізи і тільки тоді це зроблю", — наголосила MamaRika.

Але спершу MamaRika все-таки ще раз, або навіть кілька разів стане мамою.

"Я дуже хочу ще дітей, а Сергій то взагалі... Він би тільки, щоб я народжувала і народжувала, мені здається. Може, нам Господь пошле спокійну флегматичну дитина, яку де поклав - там і лежить, що сказав - те і зробила. А поки що в нас вдома: "Уааааааа". Тому поки що ми беремо тайм-аут на пару років. Але я обіцяю собі, нашій родині, що в нас буде багато дітей, собак і взагалі в нас буде великий дурдом", — додала MamaRika.

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Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік Сергій Середа, а також син Давид серйозно перехворіли.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину.