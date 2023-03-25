MamaRika, Анастасія Кочетова, була готова йти продавати речі на ринок бо не мала грошей.

Українська співачка MamaRika, Анастасія Кочетова, в інтерв'ю каналу Stand Up Battle Club, розповіла правду про найгірший період в житті.

“Це був просак між “Американським шансом” і “Фабрикою” тому що я застрягла. Ми виїхали на великий проект. Я перемогла, ми вернулась тоді з Дорофеєвої з Надюхою. І нам здавалось, що ми вже всьо нам тепер всі двері відкриваються”, - згадує MamaRika.

Вона розповіла, щой після США ій довелося повернутися додому в Червоноград, бо вона не мала пропозицій по работі.

“Нас розпустили по домам. В Червоноград я приїжджаю додому, а ефіри з запізненням показують. Я вже без бабла в дупі повній розумієш, що я зараз піду реально на ринок щось продавати бо я не маю грошей, а мене показують по 1+1 в Prime Time типу де я в Америці зі Стіві Вандером співаю”, - згадує MamaRika.

Вона розповідає, що в той час була в дуже поганому психологічному стані.

“Я була в поганому плані з депресивної точки зору типу. Я пішла в загул. Я пам'ятаю, я просто знищувала себе, як наказувала за те, що я така от нікчемо, що типу воно нічого не спрацювала воно нічого не дало”, - згадує MamaRika.

Нагадаємо, MamaRika (Анастасія Кочетова), українська співачка, народилася 13 квітня 1989 року в місті Червоноград Львівської області.

Співати почала з дитинства, згодом закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. У 14 років перемогла на конкурсі «Червона рута».

MamaRika перемогла в телепроекті «Американський шанс» (США, Лос-Анджелес) під керівництвом продюсера Девіда Джанка, який відомий своїм внеском у кар'єру багатьох артистів шоу-бізнесу. Її співочий талант оцінили Стіві Вандер, Браян Макнайт, Ерік Робертс.

У 2009 році стала фіналісткою вокального талант-шоу «Фабрика зірок-3» під псевдонімом «Еріка» і отримала титул срібного призера суперфіналу шоу.

Крім того, MamaRika також працювала над різними проектами, включно з озвучкою мультфільму «Ріо».

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