MamaRika в интервью ЖВЛ заявила, что не прочь воспользоваться современными технологиями, чтобы улучшить свою внешность.

"Я на себя смотрю, ну, мне 34, мне не 15. Я, возможно, и хорошо выгляжу, но мне хотелось бы немного освежить себя. Чего не воспользоваться этими технологиями, если можно?", — рассуждает певица.

Чтобы стать лучшей версией себя, MamaRika готова даже лечь под нож пластического хирурга. Она хочет сделать коррекцию груди, но подходит к этому вопросу очень ответственно.

"Я откормила ребенка год и четыре. Год и четыре месяца я кормила грудью, у меня были вот такие бидоны молока. Чисто с точки зрения эстетики планирую когда-нибудь сделать подтяжку, но если уж делать, то с умом. И обязательно, например, перед тем, как делать операцию, я хотела бы сделать тест на онкопробы, не будет ли это риском потом заработать онкологию, безопасно ли, можно ли мне. Сдам анализы и только тогда это сделаю", — подчеркнула MamaRika.

Но сначала MamaRika все-таки еще раз или даже несколько раз станет мамой.

"Я очень хочу еще детей, а Сергей-то вообще... Он бы только, чтобы я рожала и рожала, мне кажется. Может, нам Господь пошлет спокойного флегматичного ребенка, который где положил - там и лежит, что сказал - то и сделал. А пока у нас дома: "Уааааааа". Поэтому пока мы берем тайм-аут на пару лет. Но я обещаю себе, нашей семье, что у нас будет много детей, собак и вообще у нас будет большой дурдом", - добавила MamaRika.

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Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж Сергей Середа, а также сын Давид серьезно переболели.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость.