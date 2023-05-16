На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" розповіла, що Бахмут знов накривають фосфорними боєприпасами (відео 1 - щоб подивитися кадри, проскрольте вниз), але навіть попри це Сили оборони України змогли просунутися ще.

Луганськ впевнено виходить в лідери новин: напередодні вранці там було чергове влучання по російських військах, які окупували Луганське авіаційне училище штурманів (відео 2), а потім ще і по військомату (відео 3).

"Також в Луганську підірвали «міністра внутрішніх справ «ЛНР» прямо в перукарні. За офіційною версією його стан тяжкий, за неофіційною - скоро буде слухати концерт Кобзона (відео 4)", — пише ведуча "1+1" Марічка Падалко.

Британія почне найближчим часом готувати українських пілотів, пообіцяла сотні ударних дронів та снаряди до ППО – це частина

анонсованої 15 травня допомоги під час зустрічі лідерів України і Великої Британії (відео 5).

Також Марічка Падалко з "1+1" показала, як російські пропагандисти переживають, що їхня армія втрачає ініціативу на полі бою (відео 6).

Лукашенко, який напередодні вперше з 9 травня з’явився на публіці, фактично підтвердив втрату росіянами 4 бортів в небі над брянщиною (фото 7) і повідомив, що після «такого збиття» білоруські сили приведені в бойову готовність. Росія досі визнала тільки втрату «з технічних причин» одного гелікоптера.

В окупованому Мелітополі затримали дівчину, яка зірвала російський прапор (відео 8), і засудили на рік в’язниці.

Також зірка "1+1" Марічка Падалко показала ще одне наочне спростування тези «Путін – поганий, росіяни – хороші». Черговий доказ – майже третина росіян вважає виправданим можливий ядерний удар по Україні (фото 9).

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Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.