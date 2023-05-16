На своей странице в Instagram Маричка Падалко с "1+1" рассказала, что Бахмут снова накрывают фосфорными боеприпасами (видео 1 - чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз), но даже несмотря на это, Силы обороны Украины смогли продвинуться еще.

Луганск уверенно выходит в лидеры новостей: накануне утром там было очередное попадание по российским войскам, оккупировавшим Луганское авиационное училище штурманов (видео 2), а затем еще и по военкомату (видео 3).

"Также в Луганске взорвали «министра внутренних дел "ЛНР" прямо в парикмахерской. По официальной версии его состояние тяжелое, по неофициальной - скоро будет слушать концерт Кобзона (видео 4)", - пишет ведущая "1+1" Маричка Падалко.

Британия начнет в ближайшее время готовить украинских пилотов, пообещала сотни ударных дронов и снаряды ПВО – это часть

анонсированной 15 мая помощи во время встречи лидеров Украины и Великобритании (видео 5).

Также Маричка Падалко из "1+1" показала, как российские пропагандисты переживают, что их армия теряет инициативу на поле боя (видео 6).

Лукашенко, накануне впервые с 9 мая появившийся на публике, фактически подтвердил потерю россиянами 4 бортов в небе над брянщиной (фото 7) и сообщил, что после «такого сбития» белорусские силы приведены в боевую готовность. Россия до сих пор признала только потерю «по техническим причинам» одного вертолета.

В оккупированном Мелитополе задержали сорвавшую российский флаг девушку (видео 8) и осудили на год тюрьмы.

Также звезда "1+1" Маричка Падалко показала еще одно наглядное опровержение тезиса «Путин – плохой, россияне – хорошие». Очередное доказательство – почти треть россиян считает оправданным возможный ядерный удар по Украине (фото 9).

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.