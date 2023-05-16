Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина досить активно веде Інстаграм, проте все частіше стикається з критикою. Нерідко Мишину висміювали за однакові фото, а артистка після схуднення робить на кожному знімку акцент на фігуру. Цього ж разу зірка потрапила у скандал, адже виклала у мережу роботу військових, що зараз кримінально карається.

На цей раз «Холостячка» Ксенія Мішина опинилася в центрі гучного скандалу, викликаного її останньою публікацією в соціальній мережі. Під час нічної атаки з боку окупантів на Київ знаменитість показала роботу системи протиповітряної оборони (ППО) в одному зі своїх Instagram-сториз.

На знімку було видно вогні ліхтарів у небі, і підписом до фото Мішина написала: "Так і живемо! З крутою ППО та припиненим сусідом". Вона показала, як ППО відстежує ворожі повітряні цілі.

Однак Ксенію негайно почали критикувати за публікацію таких кадрів та звинувачувати у розголошенні інформації про розташування ППО. Попри це актриса різко відреагувала на критику. Вона наголосила, що не вказувала конкретні координати.

«Поки різні Telegram-канали, які байдуже підходять до інформації, намагаються підняти свої рейтинги, використовуючи мої фотографії ліхтарів у небі, які не мають прив'язки до конкретного місця або навіть до мого місця проживання, камери спостереження продовжують працювати і показувати все, що відбувається», - відповіла актриса, виправдовуючись за вчинок, хоча вона публічна особистість.

"Холостячка" Мішина була обурена тим, що їй негайно почали писати гнівні повідомлення. За її словами, росіяни надсилали їй подібні повідомлення на початку повномасштабної війни.

І тут же прокидається орда сліпих крикунів, яким все одно, кого вони посварити. Їм все одно на суть відео та відсутність будь-якої інформації на ньому. Вони просто ллють тонни бруду та погроз. Я пам'ятаю, як росіяни надсилали мені подібні повідомлення на початку вторгнення... І виникає питання, в чому ви краще за пі*арасів? – наголосила «Холостячка» Мішина.

Мішина також пояснила, що опублікувала відео, яке демонструє роботу ППО, бо зараз така реальність життя в Україні, і українці мають говорити про війну. Вона наголосила, що ставиться дуже серйозно до того, що публікує, оскільки усвідомлює важливість кожної інформації.

Проте реакція на публікацію «Холостячки» Мішин не вщухає, і скандал продовжує набирати обертів. Деякі люди продовжують критикувати її дії, вважаючи їх небезпечними та потенційно шкідливими для українських військових.

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