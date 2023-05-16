Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина довольно активно ведет Инстаграм, однако все чаще сталкивается с критикой. Нередко Мишину высмеивали за одинаковые фото, артистка после похудения делает на каждом снимке акцент на фигуру. В этот же раз звеза попала в скандал, ведь выложила в сеть работу военных, что сейчас уголовно наказуемо.

В этот раз «Холостячка» Ксения Мишина оказалась в центре громкого скандала, вызванного ее последней публикацией в социальной сети. Во время ночной атаки со стороны оккупантов на Киев, знаменитость показала работу системы противовоздушной обороны (ПВО) в одном из своих Instagram-сториз.

На снимке были видны огни фонарей в небе, и подписью к фото Мишина написала: "Так и живем! С крутой ПВО и припи**нутым соседом". Она показала, как ПВО отслеживает вражеские воздушные цели.

Однако Ксению немедленно начали критиковать за публикацию таких кадров и обвинять в разглашении информации о расположении ПВО. Несмотря на это, актриса резко отреагировала на критику. Она отметила, что не указывала конкретные координаты.

«Пока различные Telegram-каналы, безразлично подходящие к информации, пытаются поднять свои рейтинги, используя мои фотографии фонарей в небе, не имеющие привязки к конкретному месту или даже к моему месту проживания в Киеве, камеры наблюдения продолжают работать и показывать все происходящее», - ответила актриса, оправдываясь за свой поступок, хотя она публичная личность.

«Холостячка» Мишина была возмущена тем, что ей немедленно стали писать гневные сообщения. По ее словам, россияне присылали ей подобные сообщения в начале полномасштабной войны.

«И тут же пробуждается орда слепых крикунов, которым всё равно, кого они поругать. Им всё равно на суть видео и отсутствие какой-либо информации на нем. Они просто льют тонны грязи и угроз. Я помню, как россияне отправляли мне подобные сообщения в начале вторжения... И возникает вопрос, в чем вы лучше за пид*расов?» - подчеркнула «Холостячка» Мишина.

Мишина также пояснила, что опубликовала видео, демонстрирующее работу ПВО, потому что сейчас такова реальность жизни в Украине, и украинцы должны говорить о войне. Она подчеркнула, что относится очень серьезно к тому, что публикует, так как осознает важность каждой информации.

Однако реакция на публикацию «Холостячки» Мишиной не утихает, и скандал продолжает набирать обороты. Некоторые люди продолжают критиковать ее действия, считая их небезопасными и потенциально вредными для украинских военных.

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