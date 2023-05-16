Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стала ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, ретельно вчила мову та вимову, і справила фурор на конкурсі, поділилася у своєму Instagram кадрами із залаштунків підготовки до конкурсу. У своєму ролику Юлія Саніна показала все, що залишилося за лаштунками Євробачення – своє спілкування зі світовою пресою, стосунки з іншими ведучими конкурсу, а також зустрічі з українськими колегами-артистами у кулуарах конкурсу.

Як зізналася Юлія Саніна, вона ніколи в житті не давала стільки інтерв'ю за такий короткий проміжок часу, тим більше англійською мовою. І треба сказати, що українська рок-зірка справила враження не лише на світову аудиторію, а й на українську. Як пишуть у коментарях – Юлія Саніна стала справжнім відкриттям та натхненням для українців, вони горді за неї і їм не було соромно за таку ведучу.

Також у ролику Юлія Саніна показала, як перетнулася з Тіною Кароль та Тимуром Мірошниченком у залаштунці конкурсу. Судячи з відео, українські зірки дуже підтримували одна одну в період підготовки до Євробачення.

Користувачі не залишилися байдужими і відразу почали хвалити фронтвумен гурту The Hardkiss в коментарях до відео:

"Юлю, ви наш голос, всієї країни, пишаємося і неймовірно вдячні".

"Юля навчила британців, як правильно вимовляти її прізвище. Це було так кумедно!"

"Юлю, ви просто чудова!".

"Дякую Юліє, за такий великий особистий внесок для всієї України! Неймовірно пишаюся вами!".

"Юлю, дякую за вашу блискучу участь у Євробаченні. Кращого кандидата не знайти. Приємно було, не соромно і слухати, і дивитися. Ви просто молодець".

"Юліє! Приємно здивована, наскільки гідно ви представляли Україну, як на Євробаченні, так і поза ним! Ви справді Голос, але у значно ширшому значенні цього слова!".

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