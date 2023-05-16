Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая стала ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, тщательно учила язык и произношение, и произвела фурор на конкурсе, поделилась в своем Instagram кадрами из закулисья подготовки к конкурсу. В своем ролике Юлия Санина показала все, что осталось за кулисами Евровидения – свое общение с мировой прессой, отношения с другими ведущими конкурса, а также встречи с украинским коллегами-артистами в кулуарах конкурса.

Как призналась Юлия Санина, она никогда в жизни не давала столько интервью за такой короткий промежуток времени, тем более на английском языке. И надо сказать, что украинская рок-звезда произвела впечатление не только на мировую аудиторию, но и на украинскую. Как пишут в комментариях – Юлия Санина стала настоящим открытием и вдохновением для украинцев, они горды за нее и им не было стыдно за такую ведущую.

Также в ролике Юлия Санина показала, как пересеклась с Тиной Кароль и Тимуром Мирошниченко в закулисье конкурса. Судя по видео, украинские звезды здорово поддерживали друг друга в период подготовки к Евровидению.

Пользователи не остались равнодушны и тут же принялись хвалить фронтвумен группы The Hardkiss в комментариях к видео:

"Юля, вы наш голос, всей страны, гордимся и невероятно благодарны".

"Юля научила британцев, как правильно произносить ее фамилию. Это было так забавно!".

"Юля, вы просто замечательная!".

"Спасибо Юля, за такой большой личный вклад для всей Украины! Невероятно горжусь вами!".

"Юля, спасибо за ваше блестящее участие в Евровидении. Лучшего кандидата не найти. Приятно было, не стыдно и слушать, и смотреть. Вы просто молодец".

"Юлия! Приятно удивлена, насколько достойно вы представляли Украину, как на Евровидении, так и вне его! Вы действительно Голос, но в гораздо более широком смысле этого слова!".

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