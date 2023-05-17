Злата Огневич, відома співачка і учасниця шоу "Холостячка-2", опинилася в самому епіцентрі подій, що відбуваються в Києві. Вчора вночі вона зіткнулася з гучними звуками вибухів, які лунали у столиці. Зважаючи на все, вибухи відбувалися десь неподалік місця її проживання.

Вона звернулася до своїх шанувальників через свою сторінку до Instagram, закликаючи всіх залишатися в укритті до закінчення тривоги та берегти себе. "Вибухи. Небо у вогні. Залишайтеся в укриттях до кінця тривоги. Бережіть себе!" - написала вона у своєму повідомленні.

Водночас ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник поділився у своєму Instagram-профілі зведенням про кількість ракет, збитих Повітряними Силами ЗСУ тієї ночі. Він також висловив подяку українській армії. "Ви - наші боги. Тепер стало ясно, що Україна переможе. Слава нашим Героям та Героїням", - написав він у своєму короткому повідомленні.

Телеведуча Катерина Осадча, яка регулярно ділиться наслідками війни та звільнення від "російських загарбників" у своєму блозі, звернулася до своїх фанатів рано-вранці. Вона закликала всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загарбники намагаються завдавати ударів по всьому, що знаходиться у їхній зоні досяжності.

"Гучно, страшно. Ніч між двома стінами. Але живі і з ранку поспішаємо жити..." - написала Осадча, висловлюючи подяку силам ППО за те, що вона має можливість прокинутися цього ранку і продовжувати жити, незважаючи на складну обстановку.

Надя Дорофєєва, популярна українська співачка також проживає у Києві. Після ракетного удару зірка опублікувала зведення Генштабу, в якому розповіли деталі події.

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Дружина продюсера «Квартал 95» Ганна Саліванчук також поділилася деталями того, що сталося вночі. Як відомо, разом із чоловіком вона виховує двох маленьких синів, тому при кожній тривозі вона щоразу сильно хвилюється.

«Слухати зі звуком. Микита каже: дуже страшно, бомба-ракета, в укриття. Я злякався. Ви це бачили! Ну чому наші діти мають боятися спати? Ніколи не пробачимо!».

Відома українська ведуча Леся Нікітюк вирішила показати, що й сама злякано відреагувала на те, що сталося: «Ти в коридорі? – поцікавились у Нікітюк. На що вона одразу написала: я ще з минулого разу тут сиджу. Будні українця».

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