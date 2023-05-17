Злата Огневич, известная певица и участница шоу "Холостячка-2", оказалась в самом эпицентре происходящих событий в Киеве. Вчера ночью она столкнулась с громкими звуками взрывов, которые раздавались в столице. Судя по всему, взрывы происходили где-то неподалеку от места ее проживания.

Она обратилась к своим поклонникам через свою страницу в Instagram, призывая всех оставаться в укрытии до окончания тревоги и беречь себя. "Взрывы. Небо в огне. Оставайтесь в укрытиях до конца тревоги. Берегите себя!" - написала она в своем сообщении.

Одновременно с этим, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник поделился в своем Instagram-профиле сводкой о количестве ракет, сбитых Воздушными Силами ВСУ в ту ночь. Он также выразил благодарность украинской армии. "Вы - наши боги. Теперь стало ясно, что Украина победит. Слава нашим Героям и Героиням", - написал он в своем коротком сообщении.

Телеведущая Екатерина Осадчая, которая регулярно делится последствиями войны и освобождения от "российских захватчиков" в своем блоге, обратилась к своим фанатам рано утром. Она призвала всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку захватчики пытаются наносить удары по всему, что находится в их зоне досягаемости.

"Громко, страшно. Ночь между двумя стенами. Но живы и с утра спешим жить..." - написала Осадчая, выражая благодарность силам ПВО за то, что она имеет возможность проснуться этим утром и продолжать жить, несмотря на сложную обстановку.

Надя Дорофеева, популярная украинская певица также проживает в Киеве. После ракетного удара звезда опубликовала сводку Генштаба, в которой рассказали детали произошедшего.

Артистка не смогла скрыть удивление: «Что?!».

Супруга продюсера «Квартал 95» Анна Саливанчук также поделилась деталями произошедшего ночью. Как известно, вместе с мужем она воспитывает двух маленьких сыновей, поэтому при каждой тревоге она каждый раз сильно волнуется:

«Слушать со звуком. Никита говорит: очень страшно, бомба-ракета, в укрытие. Я испугался. Вы это видели! Ну почему наши дети должны бояться спать? Никогда не простим!».

Известная украинская ведущая Леся Никитюк решила показать, что и сама испуганно отреагировала на произошедшее: «Ты в коридоре? – поинтересовались у Никитюк. На что она сразу написала: я еще с прошлого раза тут сижу. Будни украинца».

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