Зокрема, Юрій Горбунов показала, як виглядає дорога Слов'янськ – Бахмут, яка залишається одним із ключових логістичних шляхів на Бахмутському напрямку.

Популярний телеведучий, актор та продюсер Юрій Горбунов із перших днів вторгнення веде волонтерську діяльність. Він разом з іншими артистами виступав на благодійних концертах і не раз збирав гроші на допомогу ЗСУ та українським лікарням. На цей раз Юрій Горбунов в Інстаграм показав знакове відео з передової.

Зокрема, Юрій Горбунов показала, як виглядає дорога Слов'янськ – Бахмут, яка залишається одним із ключових логістичних шляхів на Бахмутському напрямку. Юрій Горбунов також пояснив, що ситуація тут досить небезпечна, оскільки великі колони ворога можуть у будь-який момент спробувати піти на прорив.

"Українські захисники про це знають, тому на одній із ділянок траси розташована протитанкова застава українських прикордонників. Вони готові зустріти та знищити противника", - додав Юрій Горбунов.

На відео Юрія Горбунова відреагували користувачі мережі, вони писали повідомлення, в яких висловлювали свою підтримку для бійців ЗСУ:

"Дай Бог хлопці, здоров'я сил, перемога буде, береже себе!", "Хай Господь оберігає наших захисників", "Наші хлопчики! Ви Боги! Наша гордість!", "Скорішої перемоги народу України".

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