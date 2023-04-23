Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился новым выпуском о кражах россиян. Звезда опубликовал новый ролик в ТикТок, где делится своим творчеством.
"Даже свой флаг россияне украли у Голландии. Это знаете, как вместо Адидас появился абибас. С российским флагом тоже самое. Петр Первый будучи в Голландии страшно полюбил эту страну. И желая хоть чем-то быть похожим на передовую европейскую страну царь отсталой страны велел закупить ткани тех самых цветов, что и голландский флаг. А потом просто сменив порядок цветов огласил, что это есть новый флаг царя. И по сей день этот плагиат есть официальным флагом страны-террориста", - сказал Юрий Горбунов.
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"Ничего не имею против, но флаг нижней Австрии очень похож на украинский";
"У Франции тоже эти цвета на флаге";
"Ну немножко не так было, как вы рассказываете";
"Это Нидерланды";
"Сейчас бац и герой Украины";
"Для начала разберись, что такое Голландия и Нидерланды";
"Юрий, вы молодец. Кратко, ясно, с нетерпением ждем семьи следующие выпуски развеяния мифов о России. Слава Украине";
"ну во первых Нидерланды это не Голландия ну и во вторых цвета не похожие".
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