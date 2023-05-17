В частности Юрий Горбунов показала, как выглядит дорога Славянск – Бахмут, которая остается одним из ключевых логистических путей на Бахмутском направлении.

Популярный телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов с первых дней вторжения ведет волонтерскую деятельность. Он вместе с другими артистами выступал на благотворительных концертах и не единожды собирал деньги на помощь ВСУ и украинским больницам. В этот раз Юрий Горбунов в Инстаграм показал знаковое видео с передовой.

В частности Юрий Горбунов показала, как выглядит дорога Славянск – Бахмут, которая остается одним из ключевых логистических путей на Бахмутском направлении. Юрий Горбунов также объяснил, что ситуация здесь довольно опасна, поскольку большие колонны врага могут в любой момент попытаться пойти на прорыв.

"Украинские защитники об этом знают, поэтому на одном из участков трассы расположен противотанковый залог украинских пограничников. Они готовы встретить и уничтожить противника", - добавил Юрий Горбунов.

На видео Юрия Горбунова отреагировали пользователи сети, они писали сообщения, в которых выказывали свою поддержку для бойцов ВСУ:

"Дай Бог ребята, здоровья сил, победа будет, бережет себя!", "Пусть Господь оберегает наших защитников", "Наши мальчики! Вы Боги! Наша гордость!", "Скорейшей победы народа Украины".

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Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.

Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.

Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.