Переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч Андрій Задворний відповів на критику після його публікації роботи українського ППО.

Переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч Андрій Задворний вирішив відповісти на критику після публікації відео з роботою ППО. Зірка показала негативні коментарі, які йому надіслали українці.

"Допомагаєте ворогові? Сказали ж не знімати. Коли дійде нарешті", - написав один фанат.

"Доброго ранку, ви вибачте, але ж не можна виставляти роботу ППО, неодноразово закликала владу", - написав другий фанат.

"Мені іноді здається, що навіть якщо просто отак от подивитися у вікно і сказати "Ого, як бахнуло", то знайдеться хтось, хто напише, що я здаю роботу ППО", - сказав переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч Андрій Задворний.

"Схоже, п'єса лузерів матиме другий акт", - написав на відео переможець "Холостячки" зі Златою Огневич Андрій Задворний, де показував кадри зі свого вікна, коли працювало українське ППО.

Варто зазначити, що Андрій Задворний – відомий український бізнесмен. Підприємець пішов на шоу "Холостячка" із Златою Огневич, де переміг у фіналі проекту. Але, як виявилося, пара відразу ж після проекту вирішила розійтися за ініціативою переможця.

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