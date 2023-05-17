Победитель "Холостячки" со Златой Огневич Андрей Задворный ответил на критику после его публикации работы украинского ПВО.

Победитель "Холостячки" со Златой Огневич Андрей Задворный решил ответить на критику после публикации видео с работой ПВО. Звезда показал негативные комментарии, которые ему прислали украинцы.

"Помогаете врагу? Сказали же не снимать. Когда дойдет наконец-то", - написал один фанат.

"Доброе утро, вы извините, но ж нельзя выставлять работу ПВО, неоднократно призывала власть", - написал второй фанат.

"Мне иногда кажется, что даже если просто вот так вот посмотреть в окно и сказать "Ого, как бахнуло", то найдется кто-то, кто напишет, что я сдаю работу ПВО", - сказал победитель "Холостячки" со Златой Огневич Андрей Задворный.

"Похоже, у пьесы лузеров будет второй акт", - написал на видео победитель "Холостячки" со Златой Огневич Андрей Задворный, где показывал кадры со своего окна, когда работало украинское ПВО.

Стоит отметить, что Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен. Предприниматель пошел на шоу "Холостячка" со Златой Огневич, где победил в финале проекта. Но как оказалось, пара сразу же после проекта решила разойтись по инициативе победителя.

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