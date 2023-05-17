Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга Михайла Кацуріна, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Надя Дорофєєва поділилася запальними кадрами про свій гастрольний тур у США та Канаді, а також заявила – далі вона вирушає з концертами до міст Європи.

Так, на одному зі знімків Надя Дорофєєва зафіксована десь у закуліссі концертів, вона стоїть боком і сперлася на стіну. Перед камерою артистка з'явилася в яскравому жовтому костюмі, в якому виходила на сцену, її волосся розпущене і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж, вона сумно дивиться в об'єктив. При цьому на інших фото та відео Надя Дорофєєва виглядає вже веселіше – видно, що вона чудово запалювала публіку на своїх концертах.

У підписі до публікації Надя Дорофєєва розповіла про майбутні концерти в Європі: "Мої перші сольники у США та Канаді done! LA, Сіетл, Маямі, Нью-Йорк, Чикаго, Торонто ви вогонь. Я дякую кожному, хто прийшов, хто підтримує Україну та продовжує донатити на ЗСУ. Зараз ця підтримка як ніколи важлива. Вже скоро побачимось у Європі!" Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки.

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