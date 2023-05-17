Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу Мише Кацурину, часто радует свою огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Надя Дорофеева поделилась зажигательными кадрами о своего гастрольного тура в США и Канаде, а также заявила – дальше она отправляется с концертами в города Европы.

Так, на одном из снимков Надя Дорофеева запечатлена где-то в закулисье концертов, она стоит боком и облокотилась на стену. Перед камерой артистка появилась в ярком желтом костюме, в котором выходила на сцену, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она с грустью смотрит в объектив. При этом на других фото и видео Надя Дорофеева выглядит уже более весело – видно, что она здорово зажигала публику на своих концертах.

В подписи к публикации Надя Дорофеева рассказала о будущих концертах в Европе: "Мои первые сольники в США и Канаде done! LA, Сиэтл, Майами, Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, вы огонь. Я благодарю каждого, кто пришел, кто поддерживает Украину и продолжает донатить на ВСУ. Сейчас эта поддержка как никогда важна. Уже скоро увидимся в Европе!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды.

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