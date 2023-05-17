22-річна обраниця Володимира Остапчука Катерина Полтавська вирішила поділитися своїми думками щодо обстрілу України ракетами. Дівчина опублікувала відповідний сторіс у своєму блозі Інстаграм, де ділиться всім цікавим.
"Бачу, що було в Києві, але я не хочу лицемірити і писати, що мені теж важко і я з вами, бо я зараз у Варшаві і всім без різниці, як там мені. Особисто мене дратують ці страждання за кордоном. людях чесність, а не бажання всім допомогти. Ось ці змагання, кому важче - це кринж. Виїхала - візьми за це відповідальність та іншими - і не виправдуйся 24/7", - написала обраниця Володимира Остапчука у публікації.
Після цього подружка Володимира Остапчука пожартувала з Віктора Павлика, якого спіймали з пропуском для поїздок у комендантську годину.
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
Вимкніть електроприлади: в "Укренерго" попередили українців, чому і коли
"Павлік розчарував, дно": співак і його молода дружина образили українців, що сталося
Жорстокий обстріл Миколаєва, росія вдарила "Калібрами": обвалилися стіни та перекриття між поверхами
"Називав нас ганчірками": житель Польщі напав на українську сім'ю та зламав жінці руку
"Не обіцянок, не вибачень, все сталося само собою", - написала обраниця Володимира Остапчука у публікації.
"Пропоную чоловікам, які дарують своїм жінкам перепустки, перед цим забирати у них телефони. Ось такі лайфхаки, запишіть та передайте всім", - додала 22-річна обраниця Володимира Остапчука Катерина Полтавська.
Нагадаємо, 22-річна обраниця Остапчука показала, як робить її щасливим телеведучий.
А ще Politeka писала, що Остапчук поїхав від 22-річної обраниці до Канади, де перебуває його екс-дружина
Також Politeka повідомляла, що Володимир Остапчук повідомив про стан батьків після трагедії.