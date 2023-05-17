22-річна обраниця Володимира Остапчука Катерина Полтавська вирішила поділитися своїми думками щодо обстрілу України ракетами. Дівчина опублікувала відповідний сторіс у своєму блозі Інстаграм, де ділиться всім цікавим.

"Бачу, що було в Києві, але я не хочу лицемірити і писати, що мені теж важко і я з вами, бо я зараз у Варшаві і всім без різниці, як там мені. Особисто мене дратують ці страждання за кордоном. людях чесність, а не бажання всім допомогти. Ось ці змагання, кому важче - це кринж. Виїхала - візьми за це відповідальність та іншими - і не виправдуйся 24/7", - написала обраниця Володимира Остапчука у публікації.

Після цього подружка Володимира Остапчука пожартувала з Віктора Павлика, якого спіймали з пропуском для поїздок у комендантську годину.

"Не обіцянок, не вибачень, все сталося само собою", - написала обраниця Володимира Остапчука у публікації.

"Пропоную чоловікам, які дарують своїм жінкам перепустки, перед цим забирати у них телефони. Ось такі лайфхаки, запишіть та передайте всім", - додала 22-річна обраниця Володимира Остапчука Катерина Полтавська.

Нагадаємо, 22-річна обраниця Остапчука показала, як робить її щасливим телеведучий.

А ще Politeka писала, що Остапчук поїхав від 22-річної обраниці до Канади, де перебуває його екс-дружина

Також Politeka повідомляла, що Володимир Остапчук повідомив про стан батьків після трагедії.



