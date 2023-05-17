Украинский телеведущий Владимир Остапчук решил поболтать с фанатами. Звезда предложил задавать вопросы в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Как познакомились с Катей?", - написал фанат.

"Написал в Инсте, встретились, а на другой встречи съехались - потом уже и познакомились", - написал Владимир Остапчук в ответе и поделился селфи со своей избраннице.

"Какие черты в характере Кати нравятся?", - спросил еще один фанат.

"Искренность, ответственность, отданность, семейность, тактильность (если бы могла, то обнимались бы 24/7). Есть такая легкость в отношении к проблемам, умение поддержать, спокойность - иногда говорю, что она волнорез моих эмоций. Еще бы себе хотел такое чувство юмора, как у Кати Полтавской", - отметил Владимир Остапчук.

"Планируете ли детей?", - спросил еще один фанат.

"Очень люблю детей, потому хотел бы еще двоих", - написал в ответ Владимир Остапчук.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда не так давно развелся со второй женой. После этого стало известно, что знаменитость начал отношения с 22-летней Катей Полтавской.

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