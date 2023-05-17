22-летняя избранница Владимира Остапчука Екатерина Полтавская решила поделиться своими мыслями об обстреле Украины ракетами. Девушка опубликовала соответствующий сторис в своем блоге Инстаграм, где делится всем интересным.

"Вижу, что было в Киеве, но я не хочу лицемерить и писать, что мне тоже тяжело и я с вами, ибо я сейчас в Варшаве и всем без разницы, как там мне. Лично меня раздражают эти страдания за границей. Я ценю в людях честность, а не желание всем помочь. Вот эти соревнования, кому тяжелее - это кринж. Выехала - возьми за это ответственность и другими - и не оправдывайся 24/7", - написала избранница Владимира Остапчука в публикации.

После этого подружка Владимира Остапчука подшутила над Виктором Павликом, которого поймали с пропуском для поездок в комендантский час.

"Не обещаний, не извинений, все произошло само собой", - написала избранница Владимира Остапчука в публикации.

"Предлагаю мужчинам, которые дарят своим женщинам пропуски, перед этим забирать у них телефоны. Вот такие лайфхаки, запишите и передайте всем", - добавила 22-летняя избранница Владимира Остапчука Екатерина Полтавская.

Напомним, 22-летняя избранница Остапчука показала, как делает ее счастливым телеведущий

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