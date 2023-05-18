Український артист Артем Пивоваров сидів у кафе, коли до нього підійшла дівчинка 10-12 років.

Український артист Артем Пивоваров приїхав на свою малу Батьківщину – в Харківщину. Там виконавець зустрів своїх маленьких фанаток. Артист не втримався та поділився відео зустрічі на своїй сторінці в Інстаграм . Артем Пивоваров сам отримав багато позитивних емоцій від цієї зустрічі та попросив підписників додивитись кадри до кінця.

Артем Пивоваров сидів у кафе, коли до нього підійшла дівчинка 10-12 років. Вона не знала, що сказати і трохи соромилася. Але виконавець не дав їй роззгубитися, спершу познайомився з малям і запитав, як у неї справи. Після чого Артем Пивоваров запропонував їй разом сфотографуватись.

Подружки дівчинки теж попросили зробити фото разом із артистом, співак цього разу теж не відмовляв. Та ще й подарував свою кепку.

"Приємні зустрічі. До кінця", - підписав відео Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров захопив своїх підписників, які писали про це у коментарях під відео. Багато хто звертав увагу на людяність і простоту знаменитості:

"Як ви добре ладнаєте з дітьми", "Як це мило. Діток Ви притягуєте своєю щирістю", "Кожного разу переконуюсь у чистоті серця та людяності. Тому що так грати не можна", "Дивлюсь і в мене усмішка від вуха до вуха. Ну такі щирі емоції.

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